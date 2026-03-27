Visites guidées des Prisons Royales Prisons Royales Journées Européennes du Patrimoine Saint-Amour

Visites guidées des Prisons Royales

Prisons Royales Journées Européennes du Patrimoine 20 Rue du Commerce Saint-Amour Jura

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 14:30:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-14

Sur la trace des contrebandiers du 18e siècle ! En arpentant les couloirs des prisons et en descendant les escaliers qui mènent aux cachots, vous découvrirez l’histoire des contrebandiers de sel, tabac et d’étoffes rattrapés par la Justice des Gabelles… Les Prisons Royales seront ouverte le samedi 21 septembre de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h en accès libre. Une visite commentée sera proposées à 14 h 30.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. .

Prisons Royales Journées Européennes du Patrimoine 20 Rue du Commerce Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 tourisme@ccportedujura.fr

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English : Visites guidées des Prisons Royales

L’événement Visites guidées des Prisons Royales Saint-Amour a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA