Visites guidées des Puces du Canal Puces du Canal Villeurbanne

Visites guidées des Puces du Canal Puces du Canal Villeurbanne samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées des Puces du Canal 20 et 21 septembre Puces du Canal Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T11:+

Fin : 2025-09-21T13:+ – 2025-09-21T14:+

Découvrez autrement les Puces du Canal pendant les Journées Européennes du Patrimoine !

Inscrivez-vous dès maintenant à une visite guidée par Jocelyne Vidal : https://forms.gle/C9z9jigktq4C6zvw9

Puces du Canal 5 rue Eugène Pottier 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Saint-Jean Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0) 4 69 85 66 28 https://www.pucesducanal.com/ https://www.instagram.com/pucesducanal/;https://www.facebook.com/pucesducanal [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/C9z9jigktq4C6zvw9 »}] [{« link »: « https://forms.gle/C9z9jigktq4C6zvw9 »}] Créées au siècle dernier et installées à Villeurbanne le long du Canal de Jonage depuis plus de 25 ans, les Puces du Canal s’inscrivent dans un héritage fort, celui des foires et des espaces marchands, dont Lyon constitue l’une des places centrales en France et en Europe.

Véritable paradis pour les chineurs et amateurs d’objets anciens, ce melting-pot de styles et de genres fait aujourd’hui le succès de ce tout premier marché en Auvergne-Rhône-Alpes qui tient la deuxième place en France.

Un musée à ciel ouvert construit autour de marchands passionnés et d’une offre de grande qualité. Venir en voiture

• Parking de 1000 places : 4€

Venir en vélo

• Accès direct par piste cyclable via boulevard Laurent Bonnevay

• Station Vélo’v Verdun / Desgrand

Venir en transports en commun

• Lignes TCL de bus 7 et 37, arrêt Puces du Canal

Découvrez autrement les Puces du Canal pendant les Journées Européennes du Patrimoine !

Puces du Canal