Visites guidées des réserves archéologiques, Musée de Préhistoire, Tautavel

Informations pratiques

Visites guidées des réserves archéologiques 19 et 20 septembre Musée de Préhistoire Pyrénées-Orientales

Gratuit. Inscription sur place lors des JEP, plusieurs départs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À la découverte des réserves archéologiques de Tautavel

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les équipes du musée vous proposent une visite guidée exceptionnelle des réserves archéologiques du centre de recherches.

Musée de Préhistoire Avenue Léon Jean Grégory, 66720 Tautavel, France Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468290776 https://450000ans.com Histoire de l’homme en Europe depuis son apparition jusqu’à l’aube de l’Antiquité grecque. Reconstitutions, audiovisuels et bornes interactives.

A la découverte des réserves archéologiques de Tautavel

©EPCC Tautavel