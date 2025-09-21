Visites guidées des réserves Astrolabe – Archives municipales de Melun Melun

Visites guidées des réserves Dimanche 21 septembre, 14h30, 16h00 Astrolabe – Archives municipales de Melun Seine-et-Marne

Sur inscription – 12 personnes par visite à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez visiter les lieux de conservation des Archives municipales de la Ville de Melun (présentation des missions, des documents anciens et fonctionnement du service). Groupes de 12 personnes à partir de 6 ans.

Astrolabe – Archives municipales de Melun
25 rue du Château
77000 Melun
Seine-et-Marne
Île-de-France
01 60 56 54 30
https://www.astrolabe-melun.fr
archives@astrolabe-melun.fr

Visite commentée

Archives de Melun