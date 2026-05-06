Montigny-Montfort

Visites guidées des ruines du château de Montfort

Château de Montfort Montigny-Montfort Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 15:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-14

De la grandeur de ses vestiges aux récits captivants de son histoire, chaque recoin du château vous plongera dans un voyage à travers le temps. Echangez avec un membre de l’association dont l’objectif est de sauvegarder et réhabiliter le château de Montfort … . .

Château de Montfort Montigny-Montfort 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 53 81 ot.montbard@gmail.com

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English : Visites guidées des ruines du château de Montfort

L’événement Visites guidées des ruines du château de Montfort Montigny-Montfort a été mis à jour le 2026-05-06 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)