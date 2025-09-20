Visites guidées des Tours Labourdettes Tours Les Labourdettes Marseille

Pour info : melanie.carratu@icloud.com

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Les Labourdettes

Association des Résidents du Square Belsunce

Découvrez les Tours Labourdettes avec leurs habitants, pour une visite guidée unique, sensible, sous le thème de l’hospitalité.

Rdv : 14-16 square Belsunce, loge de la Tour B, 13001 Marseille

Tours Les Labourdettes 14 square Belsunce Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 06 98 68 33 96

Association des résidents du Square Belsunce