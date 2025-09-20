Visites guidées des travaux du Château des Princes Colline Saint-Eutrope Orange

Visites guidées des travaux du Château des Princes 20 et 21 septembre Colline Saint-Eutrope Vaucluse

Limité à 60 personnes maximum

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le chantier en cours de restauration et de mise en valeur du château des Princes d’Orange-Nassau sera exceptionnellement ouvert au public dans le cadre d’une visite commentée par une équipe de scientifiques : architectes et archéologues.

Le chantier a révélé des vestiges présumés enfouis mais également des découvertes inattendues.

L’occupation de la colline remonte à la protohistoire, et depuis l’Antiquité jusqu’à l’annexion de la Principauté au Royaume de France, le site est un témoignage incontestable de l’histoire d’Orange et de son héritage patrimonial.

La visite est limitée à 60 personnes et la réservation est obligatoire à partir du 1er septembre auprés de l’Office de tourisme.

On accède à la Colline Saint Eutrope par la montée des Princes de Nassau, les princes de Nassau ont été princes d'Orange de 1530 à 1702. De ce fait, l'histoire d'Orange est liée ainsi à celle des Pays-Bas, les Nassau auront porté le nom d'Orange à travers le monde et le titre se perpétue encore aujourd'hui dans la famille royale des Pays-Bas.

Considérée comme le poumon vert de la ville, la colline baptisée du nom de Saint Eutrope Evêque du 5 ° siècle, bienfaiteur de la cité, s’élève à 105 m d’altitude et domine la ville et la plaine d’Orange.

Depuis son sommet, une superbe vue embrasse la ville et le pays d’Orange, la plaine du Comtat, les Dentelles de Montmirail, le Mont Ventoux surnommé le géant de Provence, et par temps clair les contreforts des Cévennes.

19- Aujourd’hui, les familles se retrouvent pour profiter des aires de jeux, tables de pique-nique à l’ombre d’arbres séculaires. Aux beaux jours, bal musette et soirée dansante sont organisés sur la piste de danse de la Guinguette estivale.

Sur le site de la colline se trouvent les vestiges de l’ancienne citadelle et du château.

Depuis le Moyen Age la colline accueillait un château, il était le siège des comtes et princes d’Orange.

Au 16°s siècle la Principauté joue un rôle très important lors des guerres de religion.

– La citadelle et le château –

Afin de protéger la cité, en 1622, Maurice de Nassau, Prince d’Orange et son architecte Servole créent 11 bastions : 6 autour du château, 5 autour de la colline et 3 fossés.

La Citadelle fortifiée est considérée à l’époque comme « une des plus belles places fortes d’Europe ».

Elle sera démolie et le Château rasé sur ordre de Louis XIV en 1672. Aujourd’hui, les restes de la tour du Rhône, des douves et d’anciennes murailles rappellent le souvenir des luttes acharnées et douloureuses des Provinces Unies et du Royaume de France.

L’occupation romaine est également fortement présente sur la colline avec le soubassement d’un grand édifice probablement identifié comme un capitole et datant de la période romaine. Comme à Rome, les dieux capitolins, Jupiter, Junon et Minerve protégeaient la cité d’Arausio.

Le site exceptionnel de la colline est protégé au titre des monuments historiques depuis 1919, au titre de l’UNESCO depuis 1981 et au titre des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque depuis 1935. parking gratuit.

Journées européennes du patrimoine 2025

