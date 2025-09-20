Visites guidées des vestiges de la cathédrale paléochrétienne Saint-Etienne place St-Blaise Arles

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

visite guidée par Marc Heijmans, archéologue ayant dirigé les fouilles qui ont permis de découvrir les vestiges de la cathédrale paléochrétienne. La visite se déroule en extérieur et en intérieur, espaces non accessibles aux personnes à mobilité réduite

place St-Blaise place St-Blaise, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

sur le site épiscopal qui devint l'Asile St-Césaire, vous seront présentés les vestiges d'une basique du IVème siècle sur lesquels fut érigée au cours du VIème siècle la cathédrale qui porta le nom de Saint-Etienne parking proche (montée Vauban)

CIQ de l’Hauture