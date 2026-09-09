Visites guidées, Distillerie A1710, Le François

Informations pratiques

Visites guidées 19 et 20 septembre Distillerie A1710 Martinique

Limité à 25 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

L’expérience A1710

4 rendez-vous privilégiés chaque jour pour partir à la découverte de l’univers de la Maison. De la matière première au vieillissement, de la distillation aux gestes de finition, cette visite permet de comprendre ce qui fait la singularité des rhums A1710.

Distillerie A1710 Habitation du Simon, Le François Le François 97240 Martinique Martinique +596 696 08 26 30 https://www.rhum-a1710.com [{« type »: « link », « value »: « https://a1710.simplybook.me/v2/#book/service/28/count/1/provider/any/ »}] Située entre Le François et Le Vauclin, au cœur d’une plantation de canne à sucre, l’Habitation du Simon est une magnifique bâtisse construite au XVIIIe siècle qui vit encore au rythme des récoltes et de la fabrication du rhum. La distillerie se situe à l’intérieur de ce domaine. La rhumerie et le chai ont été construit sur les vestiges de l’ancienne sucrerie.

L’expérience A1710

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