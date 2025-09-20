Visites guidées du barrage EDF de Soulcem Barrage du Pla de Soulcem Auzat

Visites guidées du barrage EDF de Soulcem Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Barrage du Pla de Soulcem Ariège

Visites gratuites. Réservation obligatoire dans la limites des places disponibles : 19 personnes maximum par visite.

Chaussures fermées obligatoires. Parking sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Le barrage de Soulcem et son curieux entonnoir…

Suivez nos salarié.es pour une visite inédite du barrage EDF de Soulcem !

Profitez de cette visite pour découvrir ce patrimoine industriel de la vallée du Vicdessos. Ce barrage d’une hauteur de 66 mètres, fait partie d’EDF Hydro Auzat, un groupement d’usines qui produit 427 GWh en moyenne par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle en électricité d’une ville d’environ 200 000 habitants.

Le passage des crues est assuré par un ouvrage en béton armé de forme cylindrique, de 65 m de hauteur, appelé « Tulipe ». Une architecture originale et artistique qui en fait une curiosité locale !

Partez à la découverte de cet édifice exceptionnel mis en eau en 1984, pour comprendre le fonctionnement d’un aménagement hydroélectrique et ses enjeux. Pénétrez dans le cœur du barrage en remblai et familiarisez vous avec le système de surveillance de ces ouvrages.

Une expérience unique dans les coulisses de la production d’énergie hydraulique !

Horaires de visite : 10h – 11h – 14h – 15h – 16h

Durée de la visite : 1h

Barrage du Pla de Soulcem, 09220 Auzat Auzat 09220 Ariège Occitanie Le barrage du Pla de Soulcem ou étang de Soulcem (1570 m et 87 ha) a été construit de 1980 à 1983 par Electricité de France (EDF). La construction de ce barrage a noyé un vaste plateau (Pla de Soulcem) voué au pastoralisme, bouleversant ainsi l'activité d'élevage de la vallée. Parking a proximité.

© EDF