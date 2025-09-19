Visites guidées du Bourg et du Musée de la Soie Musée de la soie Saint-Hippolyte-du-Fort

Visites guidées du Bourg et du Musée de la Soie

Musée de la soie Saint-Hippolyte-du-Fort

vendredi 19 septembre 2025.

Tarifs : 5€ par personne, 2,5€ pour les enfants de 5 à 13 ans, gratuit pour les moins de 5 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Découvrez le patrimoine de Saint-Hippolyte-du-Fort !

Vendredi

15h00 : Visite commentée du musée de la Soie

Plongez dans les collections du musée de la Soie et explorez la mémoire et les traditions de cet artistanat à travers objets, photographies et récits.

Samedi

10h30 : Visite commentée du bourg

Parcourez les rues du centre historique et laissez-vous conter l’histoire du village, son architecture et ses lieux emblématiques. Départ du Musée de la Soie à 10h30.

15h00 : Visite commentée du musée de la Soie

Plongez dans les collections du musée de la Soie et explorez la mémoire et les traditions de cet artistanat à travers objets, photographies et récits.

Dimanche – OUVERTURE EXCEPTIONELLE

10h30 : Visite commentée du bourg

Parcourez les rues du centre historique et laissez-vous conter l’histoire du village, son architecture et ses lieux emblématiques. Départ du Musée de la Soie à 10h30.

15h00 : Visite commentée du musée de la Soie

Plongez dans les collections du musée de la Soie et explorez la mémoire et les traditions de cet artistanat à travers objets, photographies et récits.

Musée de la soie Place du 8 mai, 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort Saint-Hippolyte-du-Fort 30170 Gard Occitanie 04 30 67 26 94 http://www.museedelasoie-cevennes.com Le musée retrace le passé séricicole des Cévennes et s’attache à mettre en valeur un patrimoine qui participa du XIIIe au XXe siècle à l’identité cévenole.

Il offre la découverte de son élevage de vers à soie maintenu à tous les stades du cycle (d’avril à octobre) dans une magnanerie reconstituée, de ses machines ingénieuses et d’un magnifique savoir-faire.

Un film d’archive de 1925 sur la sériciculture complète la visite.

La boutique qui accueille l’espace vente des Soieries des Cévennes, propose aussi les créations originales d’artisans créateurs locaux.

