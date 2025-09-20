Visites guidées du bourg médiéval de Buxy Place du Carcabot Montagny-lès-Buxy

Visites guidées du bourg médiéval de Buxy 20 et 21 septembre Place du Carcabot Saône-et-Loire

Accès libre | Rendez-vous place du Carcabot.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Partez à la découverte de Buxy et de son charmant bourg médiéval chargé d’histoire, lors de visites guidées menées par l’Association d’Histoire et d’Archéologie de Buxy. Découvrez l’église romane et sa tour de l’horloge, unique avec sa passerelle extérieure reliant le clocher.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Louise Aspden