Visites guidées du Calvaire des Récollets Journées européennes du Patrimoine Rdv devant le calvaire des Récollets Romans-sur-Isère

Rdv devant le calvaire des Récollets 54 Avenue Berthelot Romans-sur-Isère Drôme

L’association de sauvegarde du patrimoine romanais et péageois vous propose des visites guidées du Calvaire des Récollets dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.



Visites accessibles sans réservation !

Rdv devant le calvaire des Récollets 54 Avenue Berthelot Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@romans-patrimoine.com

English :

The association de sauvegarde du patrimoine romanais et péageois is offering guided tours of the Calvaire des Récollets as part of the European Heritage Days.



Tours available without reservation!

German :

Die Association de sauvegarde du patrimoine romanais et péageois bietet Ihnen im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals geführte Besichtigungen des Calvaire des Récollets an.



Die Besichtigungen sind ohne Reservierung zugänglich!

Italiano :

L’associazione di salvaguardia del patrimonio romano e péageois offre visite guidate al Calvaire des Récollets nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio.



Visite disponibili senza prenotazione!

Espanol :

La asociación de salvaguardia del patrimonio romano y péageois propone visitas guiadas al Calvario de los Récollets en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.



Visitas disponibles sin reserva previa

