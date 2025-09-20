Visites guidées du Carmel de Pamiers Cloître du Carmel Pamiers

Visites guidées du Carmel de Pamiers 20 et 21 septembre Cloître du Carmel Ariège

Nombre de places limité. Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

⛪ Visite guidée du monastère des Carmélites

Du cloître à la chapelle, plongez dans la vie monastique au XVIIᵉ siècle

Accompagné d’un guide, découvrez l’histoire du monastère fondé au XVIIᵉ siècle, en parcourant ses espaces emblématiques :

– le cloître,

– les cellules des Carmélites,

– et la chapelle.

Départ des visites : place du Mercadal (à côté de l’ancien tribunal)

Horaires de départ : 10h30 – 14h – 15h30 – 17h – 18h30

Réservation obligatoire auprès de l’Office du tourisme.

Cloître du Carmel Place du Mercadal, 09100 Pamiers

Fondé par François de Caulet au XVIIe siècle, le Carmel, couvent de la communauté religieuse des Carmélites ayant quitté les lieux, en 2008, fut le dernier ordre religieux de Pamiers. D'une surface de 2800 m², il comprend un cloître, une chapelle, des jardins, la tour du Carmel ou de Mirande appelée aussi tour de l'évêque. Le Carmel possède son propre cimetière, qui renferme les sépultures de 250 religieuses enterrées là depuis sa fondation en 1685. Il entre dans le patrimoine communal de la ville de Pamiers depuis 2012. Bâtiment situé à proximité de la cathédrale Saint-Antonin et de l'ancien tribunal d'instance de Pamiers, place du Mercadal.

© Jacques Valat