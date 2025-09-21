Visites guidées du Castel Val Castel Val Auvers-sur-Oise

Visites guidées du Castel Val Dimanche 21 septembre, 15h00, 15h45 Castel Val Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:45:00

Fin : 2025-09-21T15:45:00 – 2025-09-21T16:30:00

Venez découvrir ce lieu exceptionnellement ouvert dans le cadre de visites guidées

À l’occasion de l’ouverture exceptionnelle du Castel Val, plongez dans l’univers Art Nouveau de son architecte Hector Guimard, connu pour être le concepteur des entrée de métro Guimard à Paris. Découvrez l’histoire de cet édifice à travers des détails architecturaux de la façade.

Castel Val 4 rue des Meulières 9540 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 36 71 81 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-auverssuroise.fr »}]

Visite commentée

© Nicolas Vaucher