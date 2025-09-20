Visites guidées du Centre d’Études Picasso Musée Picasso Paris

Visites guidées du Centre d’Études Picasso Musée Picasso Paris samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées du Centre d’Études Picasso Samedi 20 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Musée Picasso Paris

Rendez-vous au 1, rue des Quatre-Fils, 75003 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:15:00

Venez découvrir le Centre d’Études Picasso inauguré en décembre 2024 dans les dépendances de l’hôtel de Rohan. Inspirés de l’univers géométrique du cubisme, les espaces dessinés par l’architecte Pascal Grasso proposent un dialogue harmonieux entre mémoire et modernité. Cette visite est l’occasion exceptionnelle de se rendre dans un lieu consacré à l’étude de l’œuvre de Pablo Picasso, habituellement réservé aux chercheurs, et d’observer, en présence du personnel scientifique du musée, des archives sorties spécialement des réserves.

Musée Picasso 5 Rue de Thorigny, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France 0142712521 https://www.museepicassoparis.fr [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4OnoL4l4K93AxhVHtunAOdIaT5pD88-lBouKElqKILE64OQ/viewform »}] Hôtel construit entre 1656 et 1659 par l’architecte Jean Boullier. Il tient son appellation « Salé » de la charge de son propriétaire, Pierre Aubert de Fontenay, fermier des gabelles. Mise en place de dispositions architecturales nouvelles (corps de logis double en épaisseur, escalier théâtral, chapelle en surplomb). Mise au goût du jour au début du XVIIIe siècle. Confisqué pendant la Révolution et utilisé comme dépôt national littéraire de 1795 à 1797. Au XIXe siècle, il fut loué à des institutions d’enseignement, ce qui apporta de nombreuses transformations (construction de cours, d’amphithéâtres ; aménagement d’ateliers).

Visite commentée

© Centre d’Études Picasso – Conception architecturale : Pascal Grasso Architectures – Photographie : Charlotte Bommelaer