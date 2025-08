Visites guidées du centre historique de Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay

Visites guidées du centre historique de Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées du centre historique de Montreuil-Bellay

41 place du Marché Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Venez découvrir le centre historique de Montreuil Bellay grâce à l’association Les Vieux Cailloux.

.

41 place du Marché Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

English :

Come and discover the historic center of Montreuil Bellay thanks to the association Les Vieux Cailloux.

German :

Entdecken Sie mithilfe des Vereins Les Vieux Cailloux das historische Zentrum von Montreuil Bellay.

Italiano :

Venite a scoprire il centro storico di Montreuil Bellay grazie all’associazione Les Vieux Cailloux.

Espanol :

Venga a descubrir el centro histórico de Montreuil Bellay gracias a la asociación Les Vieux Cailloux.

L’événement Visites guidées du centre historique de Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2025-07-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME