Visites Guidées du Château Château de Loyat Loyat

Visites Guidées du Château Château de Loyat Loyat samedi 20 septembre 2025.

Visites Guidées du Château 20 et 21 septembre Château de Loyat Morbihan

Inscription sur place uniquement, maximum 25 personnes par visite, par ordre d’arrivée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez découvrir le château de Loyat au travers d’une visite commentée, organisée par les propriétaires du lieu, pour les journées européennes du patrimoine.

Château de Loyat route d’Helléan, 56800, Loyat Loyat 56800 Morbihan Bretagne https://www.chateau-loyat.com/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091413

Venez découvrir le château de Loyat au travers d’une visite commentée, organisée par les propriétaires du lieu, pour les journées européennes du patrimoine.

Château de Loyat