Visites guidées du château de Bioule Château de Bioule Bioule

Visites guidées du château de Bioule Dimanche 21 septembre, 14h30, 16h30 Château de Bioule Tarn-et-Garonne

Gratuit. 2 créneaux de visite : 14h30 et 16h30. Réservation obligatoire et renseignements auprès de l’office de tourisme Quercy Vert Aveyron.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Château du XIIIᵉ siècle – Un trésor médiéval en bord d’Aveyron

Classé Monument Historique, ce château du XIIIᵉ siècle, situé au bord de l’Aveyron, ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Devenu une école, il conserve de magnifiques peintures murales médiévales, récemment restaurées : un témoignage rare et émouvant du passé à ne pas manquer !

️ Visite guidée assurée par une guide-conférencière de l’AGIT.

Durée : 1h30

Nombre de participants : 35 personnes maximum

Château de Bioule Place du château, 82800 Bioule Bioule 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 67 29 84 [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 67 29 84 »}] Ce château fort médiéval bien conservé, est un édifice remarquable de la fin du XIIIe siècle, classé au titre des Monuments historiques.

Il s’organise autour d’une cour centrale selon un plan quadrangulaire pourvu de volumes circulaires aux angles. Son plan et son organisation sont plus complexes que ceux de Nègrepelisse car ici, la construction en brique a englobé des édifices antérieurs (chapelle et donjon quadrangulaire, tous deux d’époque romane).

L’histoire du château au Moyen Âge est liée à celle de la famille Cardaillac, proche des rois de France. Les fresques médiévales de la salle des preux et de la chapelle constituent le joyau de ce château qui, autre curiosité, abrite l’école du village depuis 1889.

© Pays Midi Quercy