Visites guidées du château de Carlux Château de Carlux Carlux

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Château et église : visites et animations médiévales

Visites du château

Visites guidées et visites libres pour découvrir l’histoire et l’architecture de cette forteresse remarquable.

Visites libres de l’église

Parcourez librement ce lieu de culte chargé d’histoire.

Animations médiévales dans le château

Plongez dans l’ambiance du Moyen Âge grâce à un campement animé par 8 à 15 personnes costumées, avec :

Atelier découverte de la cuisine médiévale

Présentation des armes et armures

Scènettes d’entraînement militaire et combats en armure

Chorégraphies historiques pour petits et grands

Un véritable voyage dans le temps à vivre en famille !

Château de Carlux Place de la Mairie, 24370 Carlux Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 29 71 08 http://lesamisdecarlux.over-blog.com L’histoire du Château de Carlux est attachée à celle de la Vicomté de Turenne. La forteresse imposante a subi plusieurs destructions et reconstructions jusqu’au XVIe siècle.

Les vestiges actuels comportent trois terrasses :

Au sud, l’assise d’un donjon romain.

Au centre, le pied d’une tour et les ruines d’une chapelle du XIe siècle.

Au nord, trois pans de mur enserrent une terrasse avec vue panoramique sur le village.

Au nord, accès à l’intérieur par une porte au pied de la tour.

Des travaux sur les façades ont permis la sécurisation des murs et la mise en valeur du château.

© Amis de Carlux