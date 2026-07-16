Visites guidées du Château de Cirey-sur-Blaise, Château de Cirey, Cirey-sur-Blaise

Informations pratiques

Visites guidées du Château de Cirey-sur-Blaise 19 et 20 septembre Château de Cirey Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Labellisée maison des Illustres, (re)découvrez la résidence d’Emilie du Châtelet, l’un des esprits les plus brillants de son temps, qui hébergea Voltaire durant 15 ans. Au programme de la visite : la chambre de la marquise du Châtelet, la bibliothèque, la salle à manger, la chapelle, le petit théâtre et la cuisine.

> Départ des visites guidées

Samedi 19 septembre 2026 : 14h30 et 16h30

Dimanche 20 septembre 2026 : 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30

> Tarifs préférentiels :

– Visites guidées du château (comprend la découverte du parc)

Adulte : 10€ (au lieu de 11€) / Jeunes : gratuit jusqu’à 17 ans

– Découverte du parc, samedi 14h-19h et dimanche 13h30-19h

Adulte : 3€ (au lieu de 5€) / Jeunes : gratuit jusqu’à 17 ans.

Château de Cirey 33 Rue Emilie du Chatelet, 52110 Cirey-sur-Blaise, France Cirey-sur-Blaise 52110 Haute-Marne Grand Est 0698057401 https://www.chateaudecirey.com Le château de Cirey a été marqué par la présence de Voltaire qui y séjourna pendant 15 ans, de 1734 à 1749, invité par la Marquise du Châtelet une physicienne et métaphysicienne reconnue. Ambitieuse, avide d’autonomie, jalousée, enviée, Émilie du Châtelet investit le territoire masculin de la science. Travailleuse acharnée, elle est l’un des esprits les plus brillants du Siècle des Lumière.

En vous plongeant dans la vie de Voltaire et de la Marquise du Châtelet, la visite guidée du château vous permettra de découvrir un décor raffiné: salons, chambre d’Émilie du Châtelet, grande salle à manger, bibliothèque, cuisines et un lieu unique, le petit théâtre de Voltaire.

Labellisée maison des Illustres, (re)découvrez la résidence d’Emilie du Châtelet, l’un des esprits les plus brillants de son temps, qui hébergea Voltaire durant 15 ans. Au programme de la visite : la…

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