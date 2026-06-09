Rigny-sur-Arroux

Visites guidées du château de Faule

Faule Rigny-sur-Arroux Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Visites guidées organisées par le Pays Charolais Brionnais en partenariat avec l’Office de Tourisme Monts et Vallées. Ouverture exceptionnelle de ce château, propriété de la famille Villedey qui donna à la commune de Rigny-sur-Arroux plusieurs maires au XXe siècle.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme Monts et Vallées au 03 85 85 56 90 .

Faule Rigny-sur-Arroux 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 85 56 90 ot@cceals.fr

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English : Visites guidées du château de Faule

L’événement Visites guidées du château de Faule Rigny-sur-Arroux a été mis à jour le 2026-06-09 par GUEUGNON │ OT Monts et Vallées Charolais Sud Bourgogne