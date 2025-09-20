Visites guidées du château de Gramont Château de Gramont Bidache

Visites guidées du château de Gramont Château de Gramont Bidache samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées du château de Gramont Samedi 20 septembre, 15h00, 16h30 Château de Gramont Pyrénées-Atlantiques

Tarif réduit adulte : 3n€, tarif enfants : (jusqu’à 12 ans inclus) gratuit, tarif réduit : (de 13 à 18 ans, demandeur d’emploi, personne en situation d’handicap) : 2,5 €. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Des guides passionnées redonneront vie aux murs de ce vestige incroyable construit au Moyen Âge par la famille de Gramont.

Vous passerez la porte monumentale qui vous dévoilera la 1ère cours, puis, vous voyagerez avec les anciens décors renaissance et les personnages de cette famille illustre.

Enfin, vous imaginerez le bel ensemble composé d’allées, de dépendances et jardins, pour terminer par la 2ème cours, où un panorama à 360° vous attendra du haut du donjon !

Château de Gramont 520 allée de Gramont, 64520 Bidache Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 56 03 49 https://www.en-pays-basque.fr/territoires-et-destinations/le-pays-charnegou-ou-xarnegu/le-pays-de-bidache/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 56 03 49 »}, {« type »: « link », « value »: « https://boutique.otpaysbasque.com/visite-adour/bidache/visite-chateau-de-bidache »}] Le début de la construction du château de Gramont date de la fin du XIIIe siècle. Dominant la vallée de la Bidouze, il possède un imposant donjon médiéval, vestige le plus ancien du château. Les ruines actuelles du château retracent six siècles de construction du XIIIe au XIXe siècle. Personnes en situation d’handicap : nous contacter.

Des guides passionnées redonneront vie aux murs de ce vestige incroyable construit au Moyen Âge par la famille de Gramont.

© Jennifer Harispe, OTPB