Visites guidées du Château de Hautsegur, Château de Hautsegur Meyras

Visites guidées du Château de Hautsegur, 20 et 21 septembre Château de Hautsegur Ardèche

6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visites guidées de l’édifice, durée environ 1h

Château de Hautsegur 970, impasse de Hautsegur, 07380 Meyras, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Meyras 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 75 81 52 05 http://www.chateauhautsegur.fr Se garer sur la parking du château, grand pré à gauche avant d’arriver.

patricia demangeon