Visites guidées du château de Mareuil Château de Mareuil Mareuil

Visites guidées du château de Mareuil 19 – 21 septembre Château de Mareuil Dordogne

Tarif : adultes 5 €, enfants (- de 8 ans) Gratuit, enfants (+ de 8 ans) 3 €, étudiants 3 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Un voyage à travers 1000 ans d’histoire

Remontez le temps du XIXe siècle à nos jours, en découvrant un lieu emblématique qui fut :

L’un des hauts lieux de la Guerre de Cent Ans

L’une des quatre baronnies du Périgord

Le site abrite un musée consacré au Maréchal Lannes, meilleur ami de Napoléon, ainsi qu’un riche mobilier d’époque : Louis XV, Louis XVI, Empire.

La visite inclut également les caves… et se conclut par le véritable joyau du Périgord : la chapelle, à ne pas manquer !

Château de Mareuil 27 rue du château, 24340 Mareuil Mareuil 24340 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 60 46 18 Ce château de plaine (IXe-XVIe siècles) fut une forteresse protégée par des douves qu’alimentait la rivière La Belle.

Ce château fut assiégé six fois pendant la guerre de Cent Ans.

© Propriétaires – château de Mareuil