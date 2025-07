Visites guidées du château de Montfaucon Chemin du Donjon Montfaucon

Visites guidées du château de Montfaucon

Chemin du Donjon Château de Montfaucon Montfaucon Doubs

Début : 2025-07-12 14:30:00

fin : 2025-09-06

2025-07-12 2025-07-27 2025-08-09 2025-08-23 2025-09-06 2025-10-11

Le nouveau bureau de notre association a décidé de proposer des visites guidées du château médiéval de Montfaucon au cours de cette année 2025.

Lors de ces visites guidées vous pourrez découvrir le site médiéval de Montfaucon grâce aux explications de nos guides bénévoles. Vous découvrirez la partie castrale fermée normalement au public et vous parcourrez l’histoire et l’évolution du château du XIIIème siècle à nos jours.

Ces visites sont rendues possibles grâce à un travail de plus de 40 ans effectué par nos bénévoles, sous couvert de la Commune et de la DRAC, pour sauvegarder et faire découvrir les vestiges de ce merveilleux patrimoine local.

Important pour les personnes arrivant en véhicule à moteur à Montfaucon, il convient de se garer sur le parking de la salle d’accueil, situé rue de la Comtesse Henriette. Il faut compter ensuite 15 à 30 minutes à pied pour se rendre sur le site médiéval via le chemin du Donjon.

Plusieurs dates de visites vous sont proposées. Pour vous inscrire, merci de choisir votre date, l’inscription est possible en cliquant sur la date souhaitée :

Le nombre de personnes est limité à 20. Pour les groupes, merci de nous contacter au préalable. .

Chemin du Donjon Château de Montfaucon Montfaucon 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 70 75 41 fordinaire2@gmail.com

