Visites guidées du château de Montfaucon Chemin du Donjon Montfaucon

Lors de ces visites guidées vous pourrez découvrir le site médiéval de Montfaucon grâce aux explications des guides bénévoles. Vous découvrirez la partie castrale fermée normalement au public et vous parcourrez l’histoire et l’évolution du château du XIIIème siècle à nos jours.

Ces visites sont rendues possibles grâce à un travail de plus de 40 ans effectué par les bénévoles, sous couvert de la Commune et de la DRAC, pour sauvegarder et faire découvrir les vestiges de ce merveilleux patrimoine local.

Important pour les personnes arrivant en véhicule à moteur à Montfaucon, il convient de se garer sur le parking de la salle d’accueil, situé rue de la Comtesse Henriette. Il faut compter ensuite 15 à 30 minutes à pied pour se rendre sur le site médiéval via le chemin du Donjon. Les visites débutent à l’entrée du site médiéval, où un guide vous accueillera. .

