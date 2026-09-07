Visites guidées du Château de Montmelas, Château de Montmelas, Montmelas-Saint-Sorlin

Informations pratiques

Visites guidées du Château de Montmelas Samedi 19 septembre, 09h00 Château de Montmelas Rhône

Tarifs d’entrée :

Adultes : 10 €

Moins de 18 ans : 5 €

Moins de 10 ans : gratuit

Visite des jardins libres

16,80€ pour les visites nocturnes

Les bénéfices contribueront à l’entretien et à la restauration du château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 arrivent au Château de Montmelas, avec une grande nouveauté !

La journée, venez partager un moment hors du temps avec une visite guidée et nos animations médiévales pour petits et grands avec une troupe de mercenaires ⚔️

En soirée, découvrez le château comme rare l’on déjà vécu : embarquez dans une aventure au sein du château éclairé à la bougie, et vivez une expérience inoubliable

Samedi 19 septembre, à partir de 9H

Réservation obligatoire pour les nocturnes

On a hâte de vous retrouver !

Château de Montmelas Route du Château, 69640 Montmelas-Saint-Sorlin, France Montmelas-Saint-Sorlin 69640 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0764620174 https://www.chateaudemontmelas.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billet.to/1984818-socialmedia »}] Les Sires de Beaujeu vont installer une garnison à Montmelas pour défendre le sud de leur territoire. Construite sur un éperon rocheux surplombant toute la région, la garnison jouit d’une position stratégique de défense.

Entre le Xe et le XIIe siècle, un bâtiment de pierres est édifié. Il reste aujourd’hui des traces de cette époque, comme en témoignent certains pans de murs aux appareillages de pierres dit en “arêtes de poisson”, très caractéristique des constructions de cette époque.

Le château a été profondément remanié au cours des siècles et notamment au XIXe siècle, après 1828, par Louis Dupasquier, architecte lyonnais contemporain de Viollet-le-Duc, qui s’est inspiré d’un dessin du XVIe siècle.

Aujourd’hui, le Château de Montmelas est une propriété privée, gérée par les descendants du Comte et de la Comtesse Henri d’Harcourt, dont la passion est de faire vivre ce magnifique domaine français, témoin d’une histoire riche et passionnante.

Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 arrivent au Château de Montmelas, avec une grande nouveauté !

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