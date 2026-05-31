Visites guidées du château de Rochefort, Château de Rochefort route de Cry Asnières en Montagne 21500, Arthaz-Pont-Notre-Dame

Visites guidées du château de Rochefort 27 et 28 juin Château de Rochefort route de Cry Asnières en Montagne 21500 Haute-Savoie

Adulte : 6€ | 10-16 ans : 3€ | -10 ans : Gratuit | Groupes (plus de 20 personnes) : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T17:30:00+02:00

Visites guidées de l’ensemble castral du château de Rochefort, rare exemple d’édifice de la charnière Moyen-Age Renaissance, propriété de l’association depuis 2017, qui a entrepris des travaux d’ampleur de restauration et de sécurisation.

Visite du massif d’entrée et,en particulier de sa charpente intégralement restaurée à l’ancienne.

Visite du logis, avec,pour la première fois,cette année,possibilité d’entrer dans les salles, récemment sécuriées.

Château de Rochefort route de Cry Asnières en Montagne 21500 Route de Cry Arthaz-Pont-Notre-Dame 74380 Haute-Savoie Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 06 30 56 11 71 »}]

Visite du château de Rochefort, guidée par les membres de l’association, et animations, en particuliers pour les scolaires Château-Rochefort-Asnières-en-Montagne Chateau

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