Visites Guidées du Château de Thulon Château de Thulon Lantignié

Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Visites guidées gratuites du Château de Thulon à 9h00, 10h30, 14h00, 15h30 et 17h00 le samedi 20/09 et le dimanche 21/09. Les visites accueillent un maximum de 30 personnes. Inscription préalable obligatoire sur le site https://www.chateaudethulon.fr/
Château de Thulon 6 chemin de Thulon Lantignié 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes contact@chateaudethulon.fr
English :
Free guided tours of Château de Thulon at 9:00, 10:30, 14:00, 15:30 and 17:00 on Saturday 20/09 and Sunday 21/09. Tours are open to a maximum of 30 people. Prior registration required on https://www.chateaudethulon.fr/
German :
Kostenlose Führungen durch das Schloss Thulon um 9:00, 10:30, 14:00, 15:30 und 17:00 Uhr am Samstag, den 20.09. und Sonntag, den 21.09. Die Führungen werden von maximal 30 Personen besucht. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich unter https://www.chateaudethulon.fr/
Italiano :
Visite guidate gratuite al Castello di Thulon alle 9.00, 10.30, 14.00, 15.30 e 17.00 di sabato 20/09 e domenica 21/09. Le visite sono aperte a un massimo di 30 persone. È richiesta l’iscrizione preventiva a https://www.chateaudethulon.fr/
Espanol :
Visitas guiadas gratuitas al castillo de Thulon a las 9.00 h, 10.30 h, 14.00 h, 15.30 h y 17.00 h el sábado 20/09 y el domingo 21/09. Las visitas están abiertas a un máximo de 30 personas. Inscripción previa en https://www.chateaudethulon.fr/
