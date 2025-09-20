Visites guidées du château de Villandraut Château de Villandraut Villandraut

Visites guidées du château de Villandraut 20 et 21 septembre Château de Villandraut Gironde

Gratuit. Nombre de place limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:15:00

Visite guidée du château

Venez visiter le château construit par le pape Clément V et plonger dans sa riche histoire à travers des visites guidées.

Du Moyen Âge à nos jours, découvrez l’évolution de ce lieu unique, témoin d’un patrimoine à la fois religieux, politique et architectural.

Château construit par le pape Clément V au début du XIVe siècle. Parvenu jusqu'à nos jours presque intact, l'édifice constitue le modèle le plus vaste et le plus accompli des châteaux de plaine avec son plan rectangulaire flanqué aux angles de puissantes tours auxquelles s'ajoutent au centre d'un front de l'enceinte deux autres tours aussi massives qui commandent l'entrée. L'architecture défensive se double de l'agrément d'une demeure seigneuriale avec des appartements largement éclairés sur cour et sur la campagne.

© Association Adichats, Amandine Laforêt