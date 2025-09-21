Visites guidées du château de Viven Château de Viven Viven

Gratuit. Réservation obligatoire.

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le château de Viven ouvre ses portes à l’occasion de visites guidées qui vous feront découvrir son histoire, son architecture et les grandes familles qui l’ont habité.

Un moment privilégié pour parcourir ce lieu chargé de mémoire et admirer un patrimoine préservé.

Château de Viven 921 Chemin du Château, 64450 Viven Viven 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 62 37 98 38 Rebâti au XVIIe siècle par le Baron d’Arros de Viven sur des vestiges de châteaux forts, le château a été modernisé durant le XVIIIe siècle. Les jardins dominent la vallée de Luy de France, et contiennent 13 ambiances dont le théâtre de verdure.

