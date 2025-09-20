Visites guidées du château Journées Européennes du Patrimoine Chalmazel Chalmazel-Jeansagnière

Chalmazel Château des Marcilly Talaru Chalmazel-Jeansagnière Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Dominant le village de Chalmazel, la maison forte des Marcilly Talaru étonne de par son authenticité.

Chalmazel Château des Marcilly Talaru Chalmazel-Jeansagnière 42920 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 63 15 15 isa.suguenot@gmail.com

English : Visites guidées du château Journées Européennes du Patrimoine

Overlooking the village of Chalmazel, the Marcilly Talaru stronghold is astonishingly authentic.

German : Visites guidées du château Journées Européennes du Patrimoine

Über dem Dorf Chalmazel thront das befestigte Haus der Marcilly Talaru, das durch seine Authentizität überrascht.

Italiano : Visites guidées du château Journées Européennes du Patrimoine

Dominando il villaggio di Chalmazel, la roccaforte di Marcilly Talaru è sorprendentemente autentica.

Espanol : Visites guidées du château Journées Européennes du Patrimoine

Dominando el pueblo de Chalmazel, la fortaleza de Marcilly Talaru es asombrosamente auténtica.

