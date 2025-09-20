Visites guidées du château Journées Européennes du Patrimoine Chalmazel Chalmazel-Jeansagnière
Visites guidées du château Journées Européennes du Patrimoine
Chalmazel Château des Marcilly Talaru Chalmazel-Jeansagnière Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
tarif spécial JEP
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Dominant le village de Chalmazel, la maison forte des Marcilly Talaru étonne de par son authenticité.
Chalmazel Château des Marcilly Talaru Chalmazel-Jeansagnière 42920 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 63 15 15 isa.suguenot@gmail.com
English:
Overlooking the village of Chalmazel, the Marcilly Talaru stronghold is astonishingly authentic.
German:
Über dem Dorf Chalmazel thront das befestigte Haus der Marcilly Talaru, das durch seine Authentizität überrascht.
Italiano:
Dominando il villaggio di Chalmazel, la roccaforte di Marcilly Talaru è sorprendentemente autentica.
Espanol:
Dominando el pueblo de Chalmazel, la fortaleza de Marcilly Talaru es asombrosamente auténtica.
