Visites guidées du château-musée Grimaldi Château-musée Grimaldi Cagnes-sur-Mer

Visites guidées du château-musée Grimaldi 20 et 21 septembre Château-musée Grimaldi Alpes-Maritimes

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Cette visite guidée vous fera découvrir le château-musée Grimaldi, édifié vers 1300 par Rainier Grimaldi puis transformé en demeure seigneuriale au XVIIe siècle. Classé Monument Historique, il abrite aujourd’hui des plafonds baroques peints, le Musée de l’Olivier et la Donation Solidor.

Découverte de l’exposition temporaire : « Les 80 de l’UMAM, Viallat, Charbonnel et 15 dessinateurs contemporains ».

Château-musée Grimaldi 7 Pl. Grimaldi, 06800 Cagnes-sur-Mer, France Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492024730 https://www.cagnes-sur-mer.fr/culture/chateau-musee-grimaldi/ Le premier musée est créé en 1946. Il est consacré à la culture de l’olivier. En 1953 ouvre une section consacrée à la peinture moderne et contemporaine. S’ajoute en 1973 une donation par la chanteuse Suzy Solidor de quarante de ses plus beaux portraits (œuvres de Picabia, Dufy, Lempicka, Foujita, Van Dongen…).

