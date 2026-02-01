Visites guidées du Château-Musée Henri IV pour les Vacances de février Rue Henri IV Nérac

Visites guidées du Château-Musée Henri IV pour les Vacances de février

Rue Henri IV Château-Musée Henri IV Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-12 2026-02-19

Profitez des vacances d’Hiver 2026 pour pousser les portes du Château-Musée Henri IV de Nérac.

En février, le Château de Nérac vous offre deux rendez-vous exclusifs. Laissez-vous mener par nos guides passionnés, Axel et Pierre, pour une exploration privilégiée de ce site royal.

– Jeudi 12 février à 15h.

– Jeudi 19 février à 15h.

Marchez dans les pas d’Henri de Navarre, futur Henri IV, et plongez au cœur de la cour de Nérac, aux côtés de la reine Margot.

Au fil des salles, explorez un musée riche en collections peintures, sculptures, costumes… et laissez-vous raconter la grande saga de la famille des Albret et la vie d’Henri IV, de son enfance à son destin de roi. Une visite vivante et pleine d’anecdotes pour revivre l’ambiance de la Renaissance vie à la cour, littérature, gastronomie et petits secrets du quotidien… Une belle idée de sortie en famille ou entre amis. .

Rue Henri IV Château-Musée Henri IV Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 27 75 accueil@albret-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

