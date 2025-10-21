Visites guidées du Château-Musée Henri IV pour les Vacances de Toussaint Rue Henri IV Nérac

Rue Henri IV Château-Musée Henri IV Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28 2025-10-30

Le Château-Musée Henri IV de Nérac vous ouvre ses portes pour des visites guidées exclusives pendant les vacances de Toussaint, en compagnie de nos guides passionnés Axel et Pierre, avec 4 dates à ne pas louper les mardis 21 et 28 octobre à 10h et les jeudis 23 et 30 octobre à 15h.

Suivez nos guides sur les traces d’Henri de Navarre, futur Henri IV, et plongez au cœur de la cour de Nérac, au côté de la reine Margot.

Lors de ces visites, explorez un musée riche en collections peintures, sculptures, costumes… Vous découvrirez la saga de la famille des Albret, et surtout la vie d’Henri IV, depuis sa naissance à Pau jusqu’à son ascension sur le trône et son assassinat par Ravaillac.

Une immersion fascinante dans la vie à la cour à la Renaissance à travers la littérature, l’hygiène, la mode et même la gastronomie ! .

Rue Henri IV Château-Musée Henri IV Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 27 75 accueil@albret-tourisme.com

