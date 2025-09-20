VISITES GUIDÉES DU CHEMIN DES LICES Château de l’Emperi Salon-de-Provence

VISITES GUIDÉES DU CHEMIN DES LICES 20 et 21 septembre Château de l’Emperi Bouches-du-Rhône

Places limitées à 15 personnes par visite. Prévoir des chaussures adaptées.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

L’histoire du château de l’Empéri s’écrit aussi sur ses murailles.

Ancien chemin de rondes, le chemin des Lices dévoile une nouvelle page de cette histoire, à découvrir à l’occasion d’une visite guidée spéciale.

Rendez-vous devant le château de l’Empéri

Château de l'Emperi Montée du puech Salon de Provence, 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 44 72 80

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Salon de Provence