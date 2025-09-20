Visites guidées du cimetière central de Toulon Cimetière Central de Toulon Toulon

Nombre de places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

La Société des Amis du Vieux Toulon, en partenariat avec le service des cimetières, propose des visites guidées du Cimetière central, témoignage sculpté de l’Histoire de Toulon et de ses grandes figures de Jean Aicard à Raimu. Les plus grands sculpteurs de l’École toulonnaise, tel André Allar, ont oeuvré dans cet enclos de mémoire.

Cimetière Central de Toulon Place du souvenir 83000 Toulon Toulon 83081 La Loubière Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 04.94.36.86.96 cimetierestoulon@mairie-toulon.fr

Le cimetière central de Toulon : un patrimoine historique et artistique

Inauguré en 1830 sous le nom de cimetière de Siblas, ce lieu emblématique de Toulon a été rebaptisé cimetière central en 1901, à la suite de la création d’un second cimetière à l’ouest de la ville. À l’origine conçu comme un carré de 150 mètres de côté, il s’étend aujourd’hui sur près de 5 hectares, témoignant de son évolution au fil des siècles.

Une architecture marquée par l’histoire

Les murs d’enceinte, érigés en 1833, délimitent un espace où se mêlent mémoire et art. En 1838, un dépositoire y fut construit, suivi en 1877 par le pavillon d’entrée, qui abrite toujours la loge du gardien. Deux columbariums, édifiés en 1925 et 1952, ajoutent une dimension architecturale remarquable à ce site chargé d’histoire.

Un musée à ciel ouvert

Le cimetière central se distingue par la beauté et la diversité de ses tombes, chapelles et ornements funéraires. Ces œuvres, signées par des artistes et sculpteurs de renom tels qu’André Allar, Marius Montagne, Henri Vernhes et Benoît Hercule, en font un véritable musée à ciel ouvert. Chaque concession raconte une histoire, chaque détail sculpté évoque une époque.

Un lieu de mémoire pour Toulon

Avec 8 903 concessions en caveaux, le cimetière central abrite les sépultures de famille toulonnaises illustres, dont les noms ont marqué l’histoire locale. Il incarne ainsi la mémoire collective de la ville, où chaque pierre tombale est un hommage aux générations passées. Réseau de bus Mistral : arrêt Cimetière Central

