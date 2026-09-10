UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ploudaniel

Visites guidées du cimetière militaire allemand, Cimetière Militaire Allemand, Ploudaniel

dimanche 20 septembre 2026 · Cimetière Militaire Allemand · Ploudaniel

Visites guidées du cimetière militaire allemand, Cimetière Militaire Allemand, Ploudaniel

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cimetière Militaire Allemand
Adresse
Route de Kerivoal, 29260, Ploudaniel
Ville
29260 Ploudaniel
Département
Finistère

Visites guidées du cimetière militaire allemand Dimanche 20 septembre, 10h30 Cimetière Militaire Allemand Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Le cimetière militaire Allemand de Lesneven-Ploudaniel accueille les sépultures de 5831 soldats de la 2nde guerre mondiale.
Une visite qui permet de remonter l’Histoire de cette guerre en Bretagne.

Cimetière Militaire Allemand Route de Kerivoal, 29260, Ploudaniel Ploudaniel 29260 Finistère Bretagne 02 29 61 13 60
Le cimetière militaire Allemand de Lesneven-Ploudaniel accueille les sépultures de 5831 soldats de la 2nde guerre mondiale.

Ville de Lesneven