Visites guidées du cimetière militaire allemand, Cimetière Militaire Allemand, Ploudaniel

Informations pratiques

Visites guidées du cimetière militaire allemand Dimanche 20 septembre, 10h30 Cimetière Militaire Allemand Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Le cimetière militaire Allemand de Lesneven-Ploudaniel accueille les sépultures de 5831 soldats de la 2nde guerre mondiale.

Une visite qui permet de remonter l’Histoire de cette guerre en Bretagne.

Cimetière Militaire Allemand Route de Kerivoal, 29260, Ploudaniel Ploudaniel 29260 Finistère Bretagne 02 29 61 13 60

Le cimetière militaire Allemand de Lesneven-Ploudaniel accueille les sépultures de 5831 soldats de la 2nde guerre mondiale.

Ville de Lesneven