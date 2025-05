VISITES GUIDÉES DU CLOCHER DE LA CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN – Lodève, 8 juillet 2025 07:00, Lodève.

Prenez de la hauteur !

La montée au clocher de la cathédrale. 220 marches pour 57 mètres de haut, le belvédère du clocher

s’ouvre à vous !

Nouvelle visite guidée Prenez de la hauteur avec le clocher de Lodève !

Partez à l’assaut du clocher de la cathédrale de Lodève lors d’une visite exceptionnelle ! Gravissez ses 220 marches et découvrez, à chaque étage, les secrets de cette imposante construction jusqu’à atteindre son belvédère. Une fois au sommet, laissez-vous émerveiller par une vue panoramique à 360° sur la ville et son écrin de verdure. Une expérience vertigineuse… et inoubliable !

Bien plus qu’un simple support pour les cloches, le clocher a aussi servi de poste de guet et de tour défensive au fil des siècles.

Au fil de la visite, nous vous dévoilerons les grandes étapes de sa construction, de ses fondations médiévales à sa silhouette actuelle. Vous plongerez dans l’histoire du gothique méridional, découvrirez la figure emblématique de Saint-Fulcran et comprendrez les spécificités d’une cité épiscopale.

Une ascension aussi riche que passionnante… Prêt·e à relever le défi ? .

7 Boulevard Gambetta

Lodève 34700 Hérault Occitanie

English :

Take to the skies!

The ascent to the cathedral bell tower. 220 steps, 57 meters high, the belvedere of the bell tower

opens up to you!

German :

Begeben Sie sich in luftige Höhen!

Der Aufstieg zum Glockenturm der Kathedrale. 220 Stufen und 57 Meter Höhe, die Aussichtsplattform des Glockenturms

öffnet sich vor Ihnen!

Italiano :

Un po’ di altezza!

La salita al campanile della cattedrale. 220 gradini e 57 metri di altezza, la vista dal campanile si

si apre a voi!

Espanol :

¡Coge altura!

La subida al campanario de la catedral. 220 escalones y 57 metros de altura, la vista desde el campanario

desde el campanario

