Visites guidées du Conservatoire de musique et de danse de Lyon, Conservatoire de musique et de danse de Lyon, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire de musique et de danse de Lyon · Lyon
Informations pratiques
Visites guidées du Conservatoire de musique et de danse de Lyon 19 et 20 septembre Conservatoire de musique et de danse de Lyon Rhône
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Le CNSMD ouvre ces portes pendant les Journées Européennes du Patrimoine !
Des visites guidées thématiques, samedi 19 et dimanche 20 septembre :
Couvent, école vétérinaire et Conservatoire de musique et danse, une histoire des lieux proposée par Only Lyon (1h)
- Samedi et dimanche : 9h30 – 10h45 – 13h – 14h – 15h15 – 16h30 / inscription surOnlyLyon à la rentrée
Conservatoire de musique et de danse de Lyon 3 Quai Chauveau, 69009 Lyon, France Lyon 69009 Vaise Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472192626 http://www.cnsmd-lyon.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.visiterlyon.com/ »}]
Le CNSMD ouvre ces portes pendant les Journées Européennes du Patrimoine !
© Vincent Delesvaux
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