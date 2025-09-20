Visites guidées du couvent Sainte-Cécile Couvent Sainte-Cécile Grenoble

Visites guidées du couvent Sainte-Cécile Samedi 20 septembre, 10h00, 11h15, 14h00, 15h15, 16h30 Couvent Sainte-Cécile Isère

Tarif préférentiel : 5€ / pers., gratuit -18 ans. Le billet d’entrée donne accès également au cabinet Rembrandt et aux expositions temporaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Accompagnés d’un guide-conférencier, découvrez tous les secrets du couvent Sainte-Cécile !

Visites guidées d’1h, sur réservation indispensable.

Départs à 10h, 11h15, 14h, 15h15 et 16h30

Couvent Sainte-Cécile 37, rue Servan, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.couventsaintececile.com http://www.facebook.com/couventsaintececile [{« type »: « phone », « value »: « 0476887575 »}] Le couvent Sainte-Cécile fut construit au XVIIe siècle pour abriter l’ordre des Bernardines de la Divine Providence. Elles en furent chassées lors de la Révolution. Le couvent fut affecté à l’armée, qui l’occupa jusqu’en 2001, tandis que la chapelle abrita successivement un cinéma, un dancing et enfin un théâtre. Les Éditions Glénat l’ont racheté pour le restaurer (façade, cloître, vitraux, grand escalier de pierre et enfin jardin) et y installer leur siège social.

Le fonds Glénat pour le patrimoine et la création a été créé en 2013 à Grenoble pour animer la vie culturelle du couvent Sainte-Cécile. La création d’expositions originales reste l’investissement culturel le plus fort aux côtés des concerts, conférences, dîners caritatifs et des activités pédagogiques et de médiation auprès du jeune public.

Le Fonds Glénat est aujourd’hui dépositaire des collections d’œuvres d’art ; la peinture flamande et hollandaise du XVIIe siècle (Bosch, Bruegel…), les meubles de la dynastie des ébénistes Hache du XVIIe siècle, les peintres des Alpes (Gustave Doré, Jules Guédy…), les affiches du PLM, les cartes géographiques anciennes des Alpes et les bouquets de Fantin-Latour, sont devenus des trésors du couvent Sainte-Cécile, aux côtés de l’art contemporain représenté notamment par des originaux de bande dessinée.

Visites

Des visites guidées sont organisées par l’office de tourisme de Grenoble Alpes-Métropole, renseignements au 04 76 42 41 41.

Ouverture au public

La chapelle du couvent Sainte-Cécile est ouverte du lundi au mardi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Pendant les expositions temporaires : du lundi au samedi de 11h à 12h30 et de 13h30 à 19h.

