Visites guidées du Festival Photo Point Info La Gacilly 1 juillet 2025 14:00

Morbihan

Visites guidées du Festival Photo Point Info Place de la Ferronnerie La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 14:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-07-01

L’équipe de médiation vous invite à découvrir, à apprendre et à vous émerveiller dans les galeries à ciel ouvert du Festival Photo La Gacilly. Cette visite guidée vous permettra d’appréhender à la fois la dimension artistique de la photographie et l’engagement écologique, en explorant le regard et la démarche des photographes.

DURÉE :

• 1h

TARIF :

• Tarif plein 7.5€

• Tarif réduit 5€*

• Gratuit pour les moins de 5 ans inclus et les accompagnateurs des personnes en situation de handicap.

*Sur présentation d’un justificatif (de 6 à 17 ans, étudiants, personnes en situation de handicap, demandeurs d’emploi) .

Point Info Place de la Ferronnerie

La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 08 68 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visites guidées du Festival Photo La Gacilly a été mis à jour le 2025-06-23 par ADT 56