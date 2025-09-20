Visites guidées du fonds ancien de la ville médiathèque Jean Macé Château-Thierry

Visites guidées du fonds ancien de la ville médiathèque Jean Macé Château-Thierry samedi 20 septembre 2025.

Visites guidées du fonds ancien de la ville Samedi 20 septembre, 10h30, 15h00 médiathèque Jean Macé Aisne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Plongez dans le passé, tournez les pages du temps ! Découvrez les trésors cachés du fonds ancien de votre médiathèque.

médiathèque Jean Macé 14 rue jean de La Fontaine, 02400 Château-Thierry Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France 03 23 885 30 85 https://www.chateau-thierry.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 85 30 85 »}]

Plongez dans le passé, tournez les pages du temps ! Découvrez les trésors cachés du fonds ancien de votre médiathèque.

Ville de Château-Thierry