Visites guidées du Fort de l’Agaisen et démonstrations Ouvrage du mont Agaisen Sospel samedi 20 septembre 2025.

Départ des visites: de 10h00 à 11h00 et de 14h00 à 16H00 (plusieurs départs auront lieu dans ces créneaux, au fur et à mesure de l’arrivée des visiteurs) Température intérieure de 13°C (prévoyez une veste). Parking devant le fort.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Restauré par une équipe de passionnés depuis plus de 30 ans, le fort de l’Agaisen est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques.

Vous découvrirez ce fort de la Ligne Maginot et comment son équipage de 400 soldats participa à stopper l’attaque italienne en juin 1940.

Les visites seront guidées et commentées par les bénévoles, et des démonstrations de fonctionnement des machines d’époque auront lieu plusieurs fois au cours de chaque journée.

Vous aurez la possibilité exceptionnelle de faire du tir à blanc avec différentes armes du fort, sous la supervision d’un armurier (paiement sur place, jusqu’à épuisement des cartouches).

Ouvrage du mont Agaisen route du capitaine Lejeune Sospel 06380 Sospel 06380 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33620373827 https://www.facebook.com/AgaisenEO3/ Ouvrage Maginot des Alpes Accès voitures et parking devant l’entrée

Association EO3 Agaisen