Visites guidées du Grand Bleu ! Lille

Visites guidées du Grand Bleu !
36 avenue Marx Dormoy Lille Nord
Début : 2025-09-20 17:30:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
À l’occasion des Journées du Patrimoine et pour célébrer la saison 2025/2026, le Grand Bleu propose des visites guidées ludiques et décalées imaginées par les artistes Simon Decobert et Anne-Sophie Goubet pour en apprendre plus sur l’histoire et le fonctionnement du théâtre. .
36 avenue Marx Dormoy Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 09 88 44 billetterie@legrandbleu.com
