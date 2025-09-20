Visites guidées du Grand Bleu ! Lille

36 avenue Marx Dormoy Lille Nord

À l’occasion des Journées du Patrimoine et pour célébrer la saison 2025/2026, le Grand Bleu propose des visites guidées ludiques et décalées imaginées par les artistes Simon Decobert et Anne-Sophie Goubet pour en apprendre plus sur l’histoire et le fonctionnement du théâtre. .

36 avenue Marx Dormoy Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 09 88 44 billetterie@legrandbleu.com

