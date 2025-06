Visites guidées du Haras de Tarbes TARBES Tarbes 1 juillet 2025 07:00

Cet été, partez à la découverte du Haras de Tarbes, son histoire, ses secrets.

De superbes bâtiments napoléoniens harmonieusement regroupés en un bel ensemble architectural dans un parc de neuf hectares où s’élèvent de splendides arbres bicentenaires, tel est le Haras de Tarbes !

La visite vous fera découvrir, au gré des bâtiments et des carrières, cet écrin de verdure magnifique et chargé d’histoire au coeur de la ville.

Un guide passionné vous dévoilera l’histoire et les secrets des écuries d’architecture Empire, de la collection de voitures hippomobiles, de la sellerie d’honneur, de la Médiathèque ou de la magnifique Maison du Cheval.

Selon les jours, vous pourrez admirer les chevaux au travail de la section militaire ou de la police montée tarbaise…

VISITES GUIDÉES DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT

EN SEMAINE :

DU MERCREDI AU VENDREDI sur réservation auprès des guides du Haras

10h30 Visite guidée classique du Haras

14h30 Visite guidée suivie d’une animation pédagogique équestre à 16h en présence de nos artistes équestres Anouck et Océane

LES WEEK-ENDS :

SAMEDI ET DIMANCHE PORTES OUVERTES DE 14H à19H

10h30 et 14h30 Visite guidée classique sur réservation auprès des guides

Samedi 16h Animation équestre gratuite avec les artistes équestres Anouck et Océane

Dimanche 17h Spectacle équestre gratuit avec les artistes équestres Anouck et Océane

INFOS PRATIQUES

> Réservation obligatoire

> Durée de la visite 1h-1h15

> Entrée visiteurs Chemin de Mauhourat

> Billetterie sur place au moment de la visite

TARBES Chemin de Mauhourat

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 14 12 30 30 guide.haras@mairie-tarbes.fr

English :

This summer, discover the Haras de Tarbes, its history and its secrets.

Superb Napoleonic buildings harmoniously grouped together in a beautiful architectural ensemble in a nine-hectare park where splendid bicentenary trees stand tall that’s the Haras de Tarbes!

As you explore the buildings and quarries, you’ll discover a magnificent green setting steeped in history, right in the heart of the city.

An enthusiastic guide will reveal the history and secrets of the Empire-style stables, the horse-drawn carriage collection, the main tack room, the Media Library and the magnificent Maison du Cheval.

Depending on the day, you’ll also be able to admire the working horses of the Tarbaise military or mounted police…

GUIDED TOURS JULY 1 TO AUGUST 31

WEEKLY :

WEDNESDAY TO FRIDAY by prior arrangement with the Haras guides

10:30 am: Classic guided tour of the stud farm

2:30 pm: Guided tour followed by an equestrian educational activity at 4 pm in the presence of our equestrian artists Anouck and Océane

WEEKENDS :

SATURDAY AND SUNDAY: OPEN HOUSES FROM 2pm to 7pm

10:30 am and 2:30 pm: Classic guided tours, book in advance with the guides

Saturday 4pm: Free equestrian entertainment with equestrian artists Anouck and Océane

Sunday 5pm: Free horse show with equestrian artists Anouck et Océane

PRACTICAL INFO

> Reservation required

> Length of visit: 1h-1h15

> Visitor entrance: Chemin de Mauhourat

> Ticket office on site at time of visit

German :

Entdecken Sie diesen Sommer das Gestüt von Tarbes, seine Geschichte und seine Geheimnisse.

Wunderschöne napoleonische Gebäude, die harmonisch zu einem schönen architektonischen Ensemble in einem neun Hektar großen Park mit herrlichen 200 Jahre alten Bäumen zusammengefasst sind das ist das Gestüt von Tarbes!

Bei der Besichtigung werden Sie entlang der Gebäude und Steinbrüche diese wunderschöne und geschichtsträchtige grüne Oase im Herzen der Stadt entdecken.

Ein passionierter Führer wird Ihnen die Geschichte und die Geheimnisse der Ställe im Stil der Empire-Architektur, der Pferdewagensammlung, der Ehrensattlerei, der Mediathek oder des wunderschönen Maison du Cheval (Haus des Pferdes) enthüllen.

Je nach Tag können Sie die Pferde bei der Arbeit der Militärsektion oder der berittenen Polizei von Tarbais bewundern…

FÜHRUNGEN VOM 1. JULI bis 31. AUGUST

WOCHENTAGS:

VON MITTWOCH BIS FREITAG Reservierung bei den Führern des Gestüts erforderlich

10.30 Uhr: Klassische Führung durch das Gestüt

14.30 Uhr: Führung mit anschließender reitpädagogischer Animation um 16 Uhr in Anwesenheit unserer Reitkünstler Anouck und Océane

AN WOCHENENDEN:

SAMSTAG UND SONNTAG: OFFENE TÜREN VON 14H bis 19H

10.30 und 14.30 Uhr: Klassische Führung mit Reservierung bei den Führern

Samstag 16 Uhr: Kostenlose Reitanimation mit den Reitkünstlern Anouck und Océane

Sonntag 17h: Kostenlose Reitvorführung mit den Reitkünstlern Anouck und Océane

PRAKTISCHE INFOS

> Eine Reservierung ist erforderlich

> Dauer des Besuchs: 1-1.15 Std

> Besuchereingang: Chemin de Mauhourat

> Kartenverkauf vor Ort zum Zeitpunkt des Besuchs

Italiano :

Quest’estate scoprite l’Haras de Tarbes, la sua storia e i suoi segreti.

L’Haras de Tarbes è costituito da superbi edifici napoleonici armoniosamente raggruppati in un raffinato insieme architettonico in un parco di nove ettari con splendidi alberi bicentenari

Visitate gli edifici e le cave e scoprite questa magnifica cornice verde ricca di storia nel cuore della città.

Una guida appassionata vi racconterà la storia e i segreti delle scuderie in stile Impero, della collezione di carrozze trainate da cavalli, della sala delle macchine principali, della mediateca e della magnifica Maison du Cheval.

A seconda della giornata, potrete ammirare i cavalli al lavoro della sezione militare o della polizia a cavallo Tarbaise…

VISITE GUIDATE DAL 1° LUGLIO AL 31 AGOSTO

SETTIMANALE :

DA MERCOLEDI’ A VENERDI’ su prenotazione con le guide Haras

ore 10.30: visita guidata classica della scuderia

14.30: Visita guidata seguita da un’attività equestre educativa alle 16.00 in presenza dei nostri artisti equestri Anouck e Océane

FINE SETTIMANA :

SABATO E DOMENICA: GIORNI APERTI DALLE 14.00 ALLE 19.00

10.30 e 14.30: visita guidata classica, prenotando in anticipo con le guide

Sabato ore 16.00: spettacolo equestre gratuito con gli artisti equestri Anouck e Océane

Domenica ore 17.00: spettacolo equestre gratuito con gli artisti equestri Anouck e Océane

INFO PRATICHE

> È indispensabile la prenotazione

> Durata della visita: 1h-1h15

> Ingresso visitatori: Chemin de Mauhourat

> Biglietteria in loco al momento della visita

Espanol :

Este verano, descubra el Haras de Tarbes, su historia y sus secretos.

El Haras de Tarbes está formado por magníficos edificios napoleónicos armoniosamente agrupados en un bello conjunto arquitectónico en un parque de nueve hectáreas con espléndidos árboles bicentenarios

Haga un recorrido por los edificios y las canteras, y descubra este magnífico entorno verde cargado de historia en el corazón de la ciudad.

Un guía entusiasta le contará la historia y los secretos de las caballerizas de estilo Imperio, la colección de coches de caballos, el guadarnés principal, la mediateca y la magnífica Maison du Cheval.

Según el día, podrá admirar los caballos en acción de la sección militar o de la policía montada Tarbaise…

VISITAS GUIADAS DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO

SEMANALES :

DE MIÉRCOLES A VIERNES previa concertación con los guías del Haras

10.30 h: Visita guiada clásica de la yeguada

14.30 h: Visita guiada seguida de una actividad ecuestre pedagógica a las 16 h en presencia de nuestros artistas ecuestres Anouck y Océane

FINES DE SEMANA :

SÁBADO Y DOMINGO: JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS DE 14h a 19h

10.30 h y 14.30 h: Visita guiada clásica, reservar con antelación con los guías

Sábado 16.00 h: Animación ecuestre gratuita con los artistas ecuestres Anouck y Océane

Domingo 17.00 h: Espectáculo ecuestre gratuito con los artistas ecuestres Anouck y Océane

INFORMACIÓN PRÁCTICA

> Imprescindible reservar

> Duración de la visita: 1h-1h15

> Entrada de visitantes: Chemin de Mauhourat

> Taquilla in situ en el momento de la visita

