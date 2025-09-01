Visites guidées du Haras de Tarbes TARBES Tarbes

TARBES Chemin de Mauhourat Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-09-01

fin : 2025-12-31

2025-09-01

Partez à la découverte du Haras de Tarbes, son histoire, ses secrets.

De superbes bâtiments napoléoniens harmonieusement regroupés en un bel ensemble architectural dans un parc de neuf hectares où s’élèvent de splendides arbres bicentenaires, tel est le Haras de Tarbes !

La visite vous fera découvrir, au gré des bâtiments et des carrières, cet écrin de verdure magnifique et chargé d’histoire au coeur de la ville.

Un guide passionné vous dévoilera l’histoire et les secrets des écuries d’architecture Empire, de la collection de voitures hippomobiles, de la sellerie d’honneur, de la Médiathèque ou de la magnifique Maison du Cheval.

Selon les jours, vous pourrez admirer les chevaux au travail de la section militaire ou de la police montée tarbaise…

VISITES GUIDÉES DU MERCREDI AU DIMANCHE 10h30 et 14h30

Au programme

– Découverte du Haras

– Animation équestre vers 16h (pour la visite de 14h30)

INFOS PRATIQUES

> Réservation obligatoire

> Durée de la visite 1h-1h15

> Entrée visiteurs Chemin de Mauhourat

> Billetterie sur place au moment de la visite

TARBES Chemin de Mauhourat Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 14 12 30 30 guide.haras@mairie-tarbes.fr

English :

Discover the Haras de Tarbes, its history and its secrets.

Superb Napoleonic buildings harmoniously grouped together in a beautiful architectural ensemble in a nine-hectare park where splendid bicentenary trees stand tall that’s the Haras de Tarbes!

As you explore the buildings and quarries, you’ll discover a magnificent green setting steeped in history, right in the heart of the city.

An enthusiastic guide will reveal the history and secrets of the Empire-style stables, the horse-drawn carriage collection, the main tack room, the Media Library and the magnificent Maison du Cheval.

Depending on the day, you’ll also be able to admire the working horses of the Tarbaise military or mounted police…

GUIDED TOURS WEDNESDAY TO SUNDAY: 10:30 a.m. and 2:30 p.m

Program:

– Discovery of the Haras

– Equestrian entertainment around 4 p.m. (for the 2:30 p.m. tour)

PRACTICAL INFO

> Reservation required

> Length of visit: 1h-1h15

> Visitor entrance: Chemin de Mauhourat

> Ticket office on site at time of visit

German :

Entdecken Sie das Gestüt von Tarbes, seine Geschichte und seine Geheimnisse.

Wunderschöne napoleonische Gebäude, die harmonisch zu einem schönen architektonischen Ensemble in einem neun Hektar großen Park mit herrlichen 200 Jahre alten Bäumen zusammengefasst sind das ist das Gestüt von Tarbes!

Bei der Besichtigung werden Sie entlang der Gebäude und Steinbrüche diese wunderschöne und geschichtsträchtige grüne Oase im Herzen der Stadt entdecken.

Ein passionierter Führer wird Ihnen die Geschichte und die Geheimnisse der Ställe im Stil der Empire-Architektur, der Sammlung von Pferdewagen, der Ehrensattlerei, der Mediathek oder des wunderschönen Maison du Cheval (Haus des Pferdes) enthüllen.

Je nach Tag können Sie die Pferde der Militärsektion oder der berittenen Polizei von Tarbais bei der Arbeit bewundern…

FÜHRUNGEN VON MITTWOCH BIS SONNTAG: 10.30 und 14.30 Uhr

Auf dem Programm stehen:

– Entdeckung des Gestüts

– Pferdeanimation gegen 16 Uhr (für den Besuch um 14.30 Uhr)

PRAKTISCHE INFOS

> Eine Reservierung ist erforderlich

> Dauer des Besuchs: 1-1:15 Std

> Besuchereingang: Chemin de Mauhourat

> Kartenverkauf vor Ort zum Zeitpunkt des Besuchs

Italiano :

Scoprite l’Haras de Tarbes, la sua storia e i suoi segreti.

L’Haras de Tarbes è costituito da superbi edifici napoleonici armoniosamente raggruppati in un raffinato insieme architettonico in un parco di nove ettari con splendidi alberi bicentenari

Visitate gli edifici e le cave e scoprite questa magnifica cornice verde ricca di storia nel cuore della città.

Una guida appassionata vi racconterà la storia e i segreti delle scuderie in stile impero, della collezione di carrozze trainate da cavalli, della sala delle macchine principali, della mediateca e della magnifica Maison du Cheval.

A seconda della giornata, potrete ammirare i cavalli al lavoro della sezione militare o della polizia a cavallo di Tarbes…

VISITE GUIDATE DA MERCOLEDÌ A DOMENICA: ore 10.30 e 14.30

In programma:

– Scoperta della scuderia

– Animazione equestre verso le 16.00 (per la visita delle 14.30)

INFORMAZIONI PRATICHE

> Prenotazione obbligatoria

> Durata della visita: 1h-1h15

> Ingresso visitatori: Chemin de Mauhourat

> Biglietteria in loco al momento della visita

Espanol :

Descubra el Haras de Tarbes, su historia y sus secretos.

El Haras de Tarbes está formado por magníficos edificios napoleónicos agrupados armoniosamente en un bello conjunto arquitectónico en un parque de nueve hectáreas con espléndidos árboles bicentenarios

Haga un recorrido por los edificios y las canteras, y descubra este magnífico entorno verde cargado de historia en el corazón de la ciudad.

Un guía entusiasta le contará la historia y los secretos de las caballerizas de estilo Imperio, la colección de coches de caballos, el guadarnés principal, la mediateca y la magnífica Maison du Cheval.

Según el día, podrá admirar los caballos en acción de la sección militar o de la policía montada de Tarbes…

VISITAS GUIADAS DE MIÉRCOLES A DOMINGO: 10.30 h y 14.30 h

En programa:

– Descubrimiento de la yeguada

– Animación ecuestre hacia las 16:00 h (para la visita de las 14:30 h)

INFORMACIÓN PRÁCTICA

> Reserva obligatoria

> Duración de la visita: 1h-1h15

> Entrada: Chemin de Mauhourat

> Taquilla in situ en el momento de la visita

