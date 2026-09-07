Visites guidées du jardin d’horticulture, Jardin d’horticulture Pierre Schneiter, Reims

Informations pratiques

Visites guidées du jardin d’horticulture 19 et 20 septembre Jardin d’horticulture Pierre Schneiter Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au jardin d’horticulture Pierre Schneiter, les jardiniers ont eu envie de mettre en scène les sept péchés capitaux, enjolivés par une multitude de compositions florales luxuriantes. La ville de Reims vous propose des visites guidées dans le cadre des journées du patrimoine.

Rendez-vous devant le trianon, à l’angle du boulevard Louis Roederer et de l’avenue Brébant.

Jardin d’horticulture Pierre Schneiter 50 Boulevard Louis Roederer, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 03 26 77 72 40 http://www.reims.fr À l’origine intégré au parc de la Patte-d’Oie, ce jardin en est séparé en 1841 lors du percement du boulevard Roederer.

En 1895, Édouard Redont y conçoit une cascade et un plan d’eau. En 1924, une roseraie est créée par Jean-Nicolas Forestier.

Il sert alors de jardin-école à la Société d’horticulture (dont le siège est installé dans un pavillon néoclassique inspiré du Petit Trianon de Versailles), avant d’accueillir un zoo dans les années 1950.

Depuis 1982, le jardin est aménagé en deux parties : «à la française» (autour du pavillon) et «à l’anglaise» (autour du plan d’eau). On y trouve notamment un fau de Verzy centenaire, classé arbre remarquable. En 2014, il a obtenu le label Jardin remarquable.

Au jardin d’horticulture Pierre Schneiter, les jardiniers ont eu envie de mettre en scène les sept péchés capitaux, enjolivés par une multitude de compositions florales luxuriantes. La ville de Reims…

©ville de Reims