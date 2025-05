Visites guidées du Jardin d’Horticulture – Jardin d’Horticulture Pierre Schneiter Reims, 7 juin 2025 07:00, Reims.

Marne

Visites guidées du Jardin d’Horticulture Jardin d’Horticulture Pierre Schneiter 50 boulevard Louis Roederer Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-07

Visites guidées du jardin et de son exposition estivale.Tout public

Visites guidées du jardin et de son exposition estivale.

Samedi à 14h30, 15h45 et 17h.

Dimanche à 10h, 11h05, 14h30, 15h45 et 17h. .

Jardin d’Horticulture Pierre Schneiter 50 boulevard Louis Roederer

Reims 51100 Marne Grand Est

English : Visites guidées du Jardin d’Horticulture

Guided tours of the garden and its summer exhibition.

German :

Geführte Besichtigungen des Gartens und seiner Sommerausstellung.

Italiano :

Visite guidate al giardino e alla mostra estiva.

Espanol :

Visitas guiadas al jardín y a su exposición de verano.

L’événement Visites guidées du Jardin d’Horticulture Reims a été mis à jour le 2025-05-22 par ADT de la Marne